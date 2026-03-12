Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu’ndan Mardin Valiliğine Ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Valilik binası girişinde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun tarafından karşılandı.
Valilik binasına geçen Tarıkdaroğlu, burada Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Ardından Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede Vali Akkoyun, Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu’na Mardin’de yürütülen çalışmalar ve ildeki sosyal hizmet faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Gerçekleştirilen ziyarette, il genelinde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumların faaliyetleri de değerlendirildi.
Ziyarette ayrıca Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaaslan ve AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da hazır bulundu.