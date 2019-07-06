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Bakan yardımcısı Menteş, AYM üyeliğine seçildi

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:20
Bakan yardımcısı Menteş, AYM üyeliğine seçildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Menteş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:20
  1. Adalet Bakan Yardımcısı Menteş
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Anayasa Mahkemesi

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