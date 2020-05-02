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Siyaset

Bakan Yardımcısı Aksu ile video konferans sistemiyle görüştü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile video konferans sistemiyle görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:18:43 -
Bakan Yardımcısı Aksu ile video konferans sistemiyle görüştü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile video konferans sistemiyle görüştü.


Dünyayı saran korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında tüm kongreleri ve toplantıları iptal eden AK Parti’de toplantılar video konferans sistemiyle oluyor. Bu tedbirler kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında yapılan bölge toplantısı katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Karabıyık, "Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu beye ilimizde devam eden çalışmalar ve yapılmasını istediğimiz projeler üzerine taleplerimizi ilettik. Bakan Yardımcımıza devam eden yatırımları ve istenen projeleri konuşmak adına düzenlediği toplantı için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

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