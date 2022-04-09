Bakan Yanık’tan “ŞÖNİM” ve “kadın konukevi” açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nüfusun yoğun olduğu yerlerde birden fazla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) açılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını ayrıca İçişleri Bakanlığı iş birliğinde belediyelere bağlı en az 10 kadın konukevi açacaklarını bildirdi.
Bakan Yanık, “Nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi açılmasına yönelik çalışma başlattık, bu kapsamda 7 büyükşehirde ikinci merkezlerimizi açacağız” bilgisini paylaştı.
Bakan Yardımcılığına Rıdvan Duran atandı
Öte yandan; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ise görevden alındı.