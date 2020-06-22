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Ekonomi

Bakan Varank'tan tüketici güveni açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de Haziran'da %4,5 arttı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:49:00 -
Bakan Varank'tan tüketici güveni açıklaması

Tüketici Güven Endeksi rakamları ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de Haziran'da %4,5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız." dedi.

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