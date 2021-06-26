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Gündem Bakan Varank'tan tepki: Sende hiç utanma yok mu?
Gündem

Bakan Varank'tan tepki: Sende hiç utanma yok mu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 19:34:00 -
Bakan Varank'tan tepki: Sende hiç utanma yok mu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek’ haberini resmi Twitter hesabından paylaşması üzerine, “Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun resmi sosyal medya hesabından söz konusu haberi retweetlemesi ilişkin ise, “Milyonlarca evladımıza en önemli sınavlarından bir gün önce alenen yalan söyledin. Kim bilir kaçının geleceğinden çaldın. Çıkıp bir özür bile dilemiyorsun. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?” dedi.

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Yorumlar

Kemal

Sizde utanma varmi?
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MEHMED

ARSIZIN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLERDE NE HOŞ YAĞMUR YAĞIYOR DEMİŞ..... BU ADAM MEMLEKET YÖNETECEK ÖYLEMİ....YANDI GÜLÜM KETEN HELVA
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