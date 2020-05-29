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Ekonomi

Bakan Varank'tan 'büyüme rakamlarına' ilk yorum: Bizi hiç şaşırtmadı

Büyüme rakamları ile ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 4 buçuk olarak gerçekleşen bu büyüme performansı aslında bizi hiç şaşırtmadı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:42:00 - 2020-05-29 11:05:31
Bakan Varank'tan 'büyüme rakamlarına' ilk yorum: Bizi hiç şaşırtmadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ekonomisinin 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.5 oranında büyümesiyle ilgili konuştu.

Varank "Yüzde 4 buçuk olarak gerçekleşen bu büyüme performansı aslında bizi hiç şaşırtmadı, çünkü 2019’un son çeyreğinden itibaren büyümenin öncü göstergeleri güçlü bir trende oturmuştu." ifadelerini kullandı.

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