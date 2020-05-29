Bakan Varank'tan 'büyüme rakamlarına' ilk yorum: Bizi hiç şaşırtmadı
Büyüme rakamları ile ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 4 buçuk olarak gerçekleşen bu büyüme performansı aslında bizi hiç şaşırtmadı." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ekonomisinin 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.5 oranında büyümesiyle ilgili konuştu.
Varank "Yüzde 4 buçuk olarak gerçekleşen bu büyüme performansı aslında bizi hiç şaşırtmadı, çünkü 2019’un son çeyreğinden itibaren büyümenin öncü göstergeleri güçlü bir trende oturmuştu." ifadelerini kullandı.