Bakan Varank’a vatandaşlardan yoğun ilgi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir programı kapsamında Valiliğe ziyarette bulundu. Bakan Varank'ı Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç karşıladı.

Valilik anı defterini imzalayan Varank, daha sonra Vali Akın, AK Parti İl Başkanı Ünsal ve MHP İl Başkanı Kılıç ile esnafı ziyaret etti.

Ziyaret ettiği bir dondurmacıda kendisini takip eden basın mensuplarıyla orada bulunan vatandaşlara dondurma ikram eden Varank, esnaftan alışveriş yaptı.

Varank, girdiği fotoğraf stüdyosunda vesikalık çektirirken, ziyaretleri esnasında vatandaşların taleplerini de dinledi.

Daha sonra Varank ve beraberindekiler, Kırşehir'in UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ndeki iki tarihi eserinden biri olan Ahi Evran Camisi ve Türbesi’ni ziyaret etti.