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Sağlık Bakan Varank yerli aşı için tarih verdi
Sağlık

Bakan Varank yerli aşı için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Aşı adaylarımızın faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve aşı adaylarımızın sonuçları başarılı olursa sene sonundan önce sonbahar gibi Türkiye’nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 11:38:00 -
Bakan Varank yerli aşı için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve adenovirüs temelli aşı adaylarının çalışmalarının devam ettiği Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Aşı için sonbaharı işaret etti

Varank, "Aşı adaylarımızın faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve aşı adaylarımızın sonuçları başarılı olursa sene sonundan önce sonbahar gibi Türkiye’nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz" dedi.

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