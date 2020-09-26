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Aktüel Bakan Varank, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerle buluştu
Aktüel

Bakan Varank, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:19:45 -
Bakan Varank, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Varank, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen festival kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da eşlik ettiği ziyaretler sırasında Varank, dereceye giren öğrencilerle sohbet etti, projelerini inceledi.

Bakan Varank, dereceye giren bazı öğrencilerin talebi üzerine projelere imza attı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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