Bakan Varank, Sultanbeyli’nin Projesini Ödüllendirdi

Erdoğan Gül

Sultanbeyli Belediyesinin bir projesi daha hibe aldı. Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında ortak kullanım tesisi olarak hayata geçirecek olan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından desteklenen Marifet Mutfağı adlı projenin hibe desteğini Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank takdim etti.

Proje ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Marifet Mutfağı projemiz, Sultanbeyli’de; işbirliğini ve uzmanlaşmayı esas alan, girişimcilerin ticarileşmesi, hızlı büyümesi ve güçlenmesine destek olan bir çalışma. Kapsayıcı etkili ve sürdürülebilir bir ortak kullanım tesisinin kurulmasıyla İstanbul girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlanmasını bekliyoruz. Projemizde ev hanımları ve özellikle meslek sahibi olmak isteyen gençlerimizin katılımını bekliyoruz. Projemiz kapsamında çeşitli eğitimler, seminerler düzenleyecek özellikle uygulamalı atölyelerle çalışmamızı taçlandıracağız. Proje sonunda el emeğini geçim kaynağına çevirmek isteyen katılımcılar için ve özellikle gençlerimiz için 2 kooperatif kuracağız. Projemize emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ödülümüzü takdim eden Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.