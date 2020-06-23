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Ekonomi

Bakan Varank: "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak."

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:45:21 -
Bakan Varank: "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak."
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