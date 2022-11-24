Bakan Varank HDP'li Garo Paylan'ı yerin dibine soktu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayii yatırımlarını eleştiren HDP vekili Garo Paylan'a tepki göstererek, "Siz o terör örgütleriyle yan yana yürümeyi bırakın, bakın o zaman biz nasıl savunma sanayii ihtiyaçlarımızı azaltıyoruz." dedi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Aynı partiden milletvekillerinden, aynı konuda zıt fikirler ortaya atıldığını söyleyen Varank, buna cevap vermesinin mümkün olmadığını, yapıcı eleştirileri dikkate aldıklarını kaydetti.

Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında desteklenecek firmalara, siyasi saiklerle karar verildiği" iddiasına, "Bu ifadeyi çok yakışıksız buluyorum. Kimin başvuru yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Birçok sürecimiz zaten elektronik ortamda sürmekte. Bakan olarak, bunlar Resmi Gazete'de yayımlandığında kimin teşvik aldığını görebiliyorum. Dolayısıyla burada siyasi saiklerle karar veriyorsunuz demek büyük haksızlık." karşılığını verdi.

"40 yıldır terörle mücadele ediyoruz"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "savunma sanayisine daha az yatırım yapılması gerektiğine" yönelik sözlerine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Biz sektörlere kendi hevesimize göre yatırım yapmakla ilgili kararlar almıyoruz. Ülkemizin neye ihtiyacı varsa ona yatırım yapıyoruz. Göreve geldiğimizde ülkemiz altyapı fakiriydi, altyapılara yatırımlar yaptık. Şu anda sağlık teknolojilerinden yapay zekaya, savunma sanayisine yatırım yapıyoruz. Bu alanlara ihtiyaçlar azalırsa bizim de bu alanlara yatırımlarımız azalır. Birileri sınırlarımızdaki teröristleri desteklemediği zaman, İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan terör örgütünü iklim örgütü gibi göstermediğiniz zaman, partili arkadaşlarınız dağdaki teröristlerle aile bağları fotoğrafları çektirmediği zaman savunma sanayisine ihtiyacımız azalır. Biz de o zaman bu tartışmaları bırakırız. Çok zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Kilis'e, Gaziantep'e roketler düşerken 'Savunma sanayisine daha az yatırım yapın.' demek absürtlükten başka bir şey değildir."