Bakan Varank: Canlanmaya süreklilik kazandıracağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, reel sektör güvenini yeni siparişler ile yatırım harcamalarının yukarıya taşıdığını belirtti.
Varank, KKO’nun da önemli ölçüde arttığını kaydederek, “Canlanmaya süreklilik kazandıracağız” dedi. İmalat sanayiinin ağustosta güçlü bir performans gösterdiğine dikkati çeken Varank, “KKO; tüketim mallarında yüzde 69.9, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 75.2, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 68.9, ara mallarda yüzde 75.1 ve yatırım mallarında yüzde 70.7’ye çıktı” bilgisini verdi.