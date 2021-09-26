Bakan Varank açıkladı! ‘Türkiye bu programları devreye sokuyor’

Tüm dünya TEKNOFEST 2021 etkinliğine odaklandı. 'Milli Teknoloji Hamlesi'nde bu yıl bilgisayar oyunları, yazılım ve kodlar da büyük ilgi gördü. Türkiye yazılımcı konusunda büyük adımlar atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılımcı sayısını mutlaka artırmak gerektiğini belirterek, "Çünkü ileride mesleklerin dönüşümüyle beraber açık çok daha fazla hale gelecek. Türkiye de yazılımcı sayısını artırmak için yeni programları bire bir devreye sokuyor." dedi.

TEKNOFEST 2021, "Milli Teknoloji Hamlesi" ruhunu bu yıl da tüm katılımcılara yaşattı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye'nin ilk siber lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine siber güvenlik eğitimleri düzenledi.

5 gün süren eğitimde her gün alanında uzman eğitmenler farklı konularda geleceğin siber kahramanlarına eğitimler verdi. HackIstanbul finalinin ardından mini bir "Bayrağı Yakala Yarışı" (CTF) de öğrenciler için düzenlendi. 5 günlük eğitimin sonunda öğrencilere yapılan mini CTF'de öğrenciler ödüllerini Bakan Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan aldı.

Varank ile Koç, "HackIstanbul"un "Mükafat Avcılığı (Bug Bounty)" formatında gerçekleştirilen final turu yarışmacılarıyla da bir araya geldi.

Lise öğrencilerinden, yüksek lisansını tamamlamış kişilere kadar geniş eğitim düzeyi yelpazesindeki katılımcılarla sohbet eden Varank, daha sonra "HackIstanbul" ve TEKNOFEST'e ilişkin değerlendirmede bulundu.