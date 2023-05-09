Bakan Varank açıkladı! Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanımız var

AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Deprem Bölgelerinde ve Deprem Bölgesine Giden Yardımlarda Hizmet Veren Personel ile Buluşma' programına katıldı. Daha sonra Varank, Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen '2022 Belediyespor Başarı Ödülleri Töreni'ne geçti. Burada sahneye çıkan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 3'üncü, 2022'de de Avrupa şampiyonu olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu, milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Varank'a makam aracı olan Togg'u sürmek istediğini söyledi. Varank, "Ehliyetin var mı?" diye sorunca, İlgün "12 yıllık ehliyetim var, yeterli mi?" yanıtı verdi. Varank, "O kadar tahmin etmedim, genç duruyorsun" deyince İlgün, kendisine teşekkür etti.

Konuşmasına geçen Varank, "Hatice Kübra kardeşim Türkiye'nin otomobilini bir tur istedi. Tekvandocu olduğunu duyunca, herhalde vermemezlik edemezdik. Hele de olimpiyat derecesi olan bir tekvandocuya, istiyorsan anahtarı vereyim. İşte Türkiye'nin otomobili projesi. Milletimizde nasıl bir heyecan oluşturduysak, nasıl milletimiz gururla bu işi takip ediyorsa, emin olun her bir sporcu arkadaşımızın, kardeşimizin, takımlarımızın özellikle elde ettiği başarıları da milletimiz aynı heyecanla takip ediyor. Genç kardeşlerimiz, belki milletimizin yeni yeni duymaya başladığı branşlarda, uluslararası müsabakalarla başarılar elde ettiğinde emin olun sizler kadar onlar da bu başarılara seviniyor" dedi.

'BOŞ KALDIĞIMIZDA CUMHURBAŞKANI'MIZLA BASKETBOL OYNUYORUZ'

Hükümet olarak spora ve sporcuya verdikleri öneme dikkat çeken Varank, "İşte hamdolsun 21 yıldır spora, sporcuya destek vermek üzere Gençlik ve Spor politikalarımızı netice alacak şekilde, daha fazla genci, bu doğru yola sevk etmek, bu sağlıklı ama aynı zamanda kardeşliği getiren spora yönlendirmek için politikalarımızı uygulamaya, politikalarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ve son dönemde özellikle bireysel branşlarda yakaladığımız başarılar, aslında yaptığımız için ne kadar doğru olduğunu da bize gösteriyor. Tabii değerli kardeşlerim bu işler, kendi kendine olmuyor. Bir kere şunu bilmemiz lazım; kendisi de sporcu olan spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var. Çok insan tanıdım. Ama futbolu bu kadar yakından takip eden, hala takımları, oyuncularını bilen, futbol ile bu kadar ilgili insana çok rastlamadım. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız, futbol başta olmak üzere sporun her branşıyla gerçekten ilgileniyor. Beraber basket oynuyoruz. Tabii hangi takımın yendiğini söylememe gerek yok. Ama boş kaldığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol oynuyoruz. Sporu çok seviyor, sporcuları çok seviyor. Onun için de Türkiye'de spor alanında yapılan işleri de bire bir bakanıyla beraber takip ediyor" diye konuştu.

'ALTYAPI OLMADAN BAŞARI ELDE ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Türkiye'nin sporda yakaladığı başarının, altyapı yatırımlarıyla geldiğini vurgulayan Varank, "21 yılda öncelikle ne yaptık? Tabii ki sporu geliştirebilmek için, gençleri spora yönlendirebilmek için, başarılı sporcular yetiştirebilmemiz için ülkemizdeki altyapı eksikliğini tamamlamakla yola koyulduk. Binlerce spor tesisi yaptık. Havuzlar yaptık. Spor salonları yaptık. Gençlerimizi spora yönlendirecek tarama faaliyetleri yaptık. Bunun neticelerini şu anda görebiliyoruz. Türkiye'deki havuz sayıları 20 yılda 13 katına çıkmış. Spor salonu sayıları 3 katına çıkmış. Sadece Gençlik Spor Bakanlığı'mızın 2002 yılında bin 575 spor tesisi varken; şu anda bizzat kendi oluşturduğu 4 bin beş yüze yakın spor tesisi var. Ve kamu yatırımlarıyla son 20 yıllık dönemde hayata geçirilen spor tesisi sayısı şu anda 10 bini bulmuş durumda. Bunu zaten siz de takip ediyorsunuz. Bursa'nın merkezinde, ilçelerinde yapılan tesisleri, gerek belediyemizle gerek Gençlik Spor Bakanlığımız ile yaptığımız tesisleri görebiliyorsunuz. İşte bu altyapıyı yapmadan, sporda başarıları elde edebilmek mümkün değil. Gençleri bu alanlara yönlendirebilmek mümkün değil. Bu altyapıları tamamladıktan sonra, sporcuya gerekli değeri verdikten sonra, doğru profesyonellerle çalıştıktan sonra işte bu başarılar gelmeye devam ediyor. Olimpiyatta yakaladığımız başarılar, jimnastikte yakaladığımız başarılar, geleneksel sporlarda yakaladığımız başarılar" dedi.

'BU GURURU SONUNA KADAR HAK EDİYORSUNUZ'

Varank, sözlerine şöyle devam etti: "Bunların hepsi hamdolsun son dönemde, bu 20 yılda ortaya koyduğumuz vizyonun neticeleri. Ve inanıyoruz ki; bu başarılar gelmeye devam edecek. Katlanarak gelmeye devam edecek. Çünkü bizim gençlerimizde bu potansiyel var. Sporcularımızda bu potansiyel var. İşte Poyraz'ın kızlarını hepimiz biliyoruz değil mi? Bursa'nın gururu. Ama Poyraz'ın kızları sadece Bursa'nın gururu olmayacak. Önümüzdeki dönemde, uluslararası başarılarla Türkiye'nin gururu olacaklar. Bunu yapacak irade bizde var, bunu yapacak anlayış bizde var. Yeter ki; bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza nasıl hizmet ederiz, sporcuysak işimizi en iyi şekilde yaparak, yatırımcıysak en iyi şekilde yaparak, antrenörsek en iyi şekilde yaparak. Eğer sevdamız ay yıldızlı, al bayrağımız olursa evelallah bu ülke her alanda olduğu gibi sporda da büyük başarıları yakalayacak. Bunu zaten örneklerini şu anda görebiliyoruz. Ve inşallah çok daha büyük başarıları, yerel yönetimlerimizin destekleriyle, yereldeki paydaşlarımızın katkılarıyla ve spora, sporcuya daha fazla yatırım yaparak, daha fazla imkan sağlayarak bunları elde edeceğiz. Tekrar özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza, böyle bir organizasyonu düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin bu başarılarını zikredeceğiz, anlayacağız, takdir edeceğiz ki; sizler de biraz kendinizle de gurur duyun. Çünkü bu gururu sonuna kadar hak ediyorsunuz."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

​Program sonrası Varank, milli tekvandocu İlgün'e verdiği sözü tuttu. İlgün, Varank'ın makam aracı Togg'un direksiyonuna geçip, sporcu arkadaşları ile tur attı.