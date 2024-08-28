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Gündem Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul duyurusu! Taksi taşımacılığında yeni dönem başlıyor
Gündem

Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul duyurusu! Taksi taşımacılığında yeni dönem başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-28 23:49:00 -
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul duyurusu! Taksi taşımacılığında yeni dönem başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un taksi sorununu çözüme kavuşturacak Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi getirileceğini duyurdu.

'UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ'Nİ ONAYLAYACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu resmi X hesabından yaptığı paylaşımda,

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.

"İSTANBUL'UMUZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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