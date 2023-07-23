Bakan Uraloğlu Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı'nın başarısını böyle paylaştı!

Turizm sezonuna iyi bir başlangıç yapan Antalya’ya gelen turist sayısında yeni bir rekor kırıldı. Öte yandan Avrupa'daki en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu.

Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporunda 10-16 Temmuz 2023 dönemi için açıklanan hava trafik istatistiklerini paylaştı.

Abdulkadir Uraloğlu, ayrıca 10-16 Temmuz dönemi en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları'nın da günlük ortalama bin 616 uçuş ile 3. sırada yer aldığına dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, gurur verici tabloyu paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

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Ülkemizin havalimanları arasında İstanbul Havalimanı'nı takip eden ve dünya sıralamasında 7. sırada yer alan havalimanımız, ortalama 1018 uçuş ile Antalya havalimanı oldu. Açıklanan bu verilerle İstanbul Havalimanı'nın (yüzde 18) ve Antalya Havalimanı'nın (yüzde 9) ile 2019 yılı performanslarının üzerine çıktığı görüldü. Haziran ayının bir haftalık verileri ile 10-16 Temmuz 2023 dönemi verileri karşılaştırıldığında uçuşlar yüzde 0,57 artış gösterdi.