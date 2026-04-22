Bakan Uraloğlu net konuştu: Şu anda Türkiye'de problem yok
Bakan Uraloğlu net konuştu: Şu anda Türkiye'de problem yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada "Şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki jet yakıtlarının durumuna ilişkin, "Petrol yüzde 50-60 artmışken jet yakıtı 2 katından fazla artmış durumda. Türkiye jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil. Tersine ihracatçısı bir ülke ve şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur." dedi.

Bakan Uraloğlu, İSO Meclis Toplantısı'nın ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

 

Uraloğlu, ABD-İsrail ve İran Savaşı'nda ateşkesin süresinin uzatıldığını belirterek, "İlk anda bizim İran'da kalan bir uçağımız vardı. Dün itibarıyla onu getirdik. Pegasus'un uçağıydı. Türk Hava Yolları'nın uçağını da inşallah bugün belki yarın getireceğiz. Tabii halen hava sahası kapalı olan ülkeler var. Bu ülkelere biz şu anda bir uçuş planlamıyoruz. Nereler var, Suriye'nin güneyi, İsrail zaten bizim bir uçuşumuz yoktu, İran, Irak, Kuveyt, buralara hava sahaları kapalı olduğu için uçuş planlamıyorduk. Biz esasında gerekli tespitleri yaparak inisiyatifi birazcık da hava yolu operatörlerimize bırakıyoruz. Şu an itibarıyla ana taşıyıcılarımız olan Türk Hava Yolları ve Pegasus mayıs ayı sonuna kadar bu uçuşları iptal etmiş durumdalar ama şu ateşkes sürecinin netleşmesi durumunda bunun hemen gözden geçirilmesi söz konusu olacak." diye konuştu.

 

İran'ın Türkiye'ye uçma talebinin olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Biz bunu değerlendiriyoruz. Belki ilk etapta böyle bir imkan olabilir. Sonrasında da gelişmelere göre biz karar vereceğiz. Yani içinde 200-300 kişi olan uçağın risk almıyor olması lazım. Birinci derecedeki hassasiyetimiz bu." ifadelerini kullandı.

"Jet yakıtlarında durum nedir? Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, 'Avrupa'nın 6-7 haftalık jet yakıtı kaldı' dedi. Bizde durum nedir?" sorusuna da Uraloğlu, "Dünyayı da takip ediyoruz. Petrol yüzde 50-60 artmışken jet yakıtı 2 katından fazla artmış durumda. Türkiye, jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil. Tersine ihracatçısı bir ülke ve şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur." şeklinde yanıt verdi.
Uraloğlu, "Otoyol ve köprü ücretlerine ek zam gündemde mi?" sorusu üzerine, "Şu an için gündemimizde değil, Takip edeceğiz. Biraz daha stabil haline gelmesini bekliyoruz doğrusu." dedi.

