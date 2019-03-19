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Bakan Turan: "İstikbalimize artık insanımız, gençliğimiz huzur ve ümitle bakıyor"

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

19 Mart 2019 Salı 15:09
Bakan Turan: "İstikbalimize artık insanımız, gençliğimiz huzur ve ümitle bakıyor"

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlara hitap etti.


Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Ulaştırma Bakanı Turan, "Sakarya gelişecek, Türkiye büyüyecek. Türkiye liderinin arkasında yürüyecek. Türkiye’nin önünde bundan sonra kimse duramaz. Kaderimiz, coğrafyamız, etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var, istişari hareket eden bir liderimiz var, zalimlerin korkulu rüyası, mazlumların halisi olan bir liderimiz var. Sakarya 31 Mart’ta liderinin arkasında mısın? Zalimler bir kere daha önünde eğilecek Sakarya. Yollarımızı, barajlarımızı yaptık, istikrar sağlandı. İstikbalimize artık insanımız, gençliğimiz huzur ve ümitle bakıyor, korkmuyor. Zillet ittifakından korkmuyor, teröristler ile işbirliği yapanlardan korkmuyor, onlara en güzel cevabı 31 Mart’ta vereceksiniz. Cumhurbaşkanımızı onların karşısında dimdik tutacaksın Sakarya" dedi.



"Attığımız adımlar Sakarya’yı 16 yılda 18 kat büyüttü"


Sanayi Bakanı Varank ise, "Sakarya bugün yine tarihi günlerinden birisini yaşıyor. 17 yıldır Sakarya’ya hizmet etmenin, Sakarya’yı geliştirmenin derdinde olduk. Desteklerimiz her zaman Sakarya’nın emrinde. Yatırımcının, üreticinin her zaman yanındayız. Büyük, küçük demeden üretim yapan herkesi destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Özel sektör yatırımlarına verdiğimiz destekler 38 bin vatandaşımıza yeni iş imkanı oluşturduk. KOSGEB, Sakarya’da 6 bini üzerinde kobiye katkı sağladı. Şehrimizin girişimci ruhunu harekete geçirdik. 15 bin vatandaşımıza girişimcilik eğitimleri verdik. Sakarya’da 3 yeni OSB kurduk, 22 binin üzerinde vatandaşımız sanayi için emek veriyor, ekmeğini kazanıyor. Teknoparklarımız, AR-GE merkezlerimiz ve TÜBİTAK kanalı ile başvuran projeleri teşvik ettik, üretimin değerine değer kattık. Kalkınma ajansımız Sakarya’da tarımdan, sanayiye, turizmden, enerjiye 214 projeye 61 milyon liralık yatırım yaptı. Bu attığımız adımlar Sakarya’yı 16 yılda 18 kat büyüttü, Sakarya’yı geliştirdi. Sakarya vatan savunmasını çok iyi bilir. Sakarya, Türkiye’nin geleceğini, milletimizin yürüyüşünü her zaman her şeyden önemli görmüştür, 31 Mart’ta Sakaryalı kardeşlerim sadece Sakarya için değil Türkiye’nin geleceği için de sandığa gideceğini iyi biliyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:09
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