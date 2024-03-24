Bakan Tunç'tan seçim broşürü dağıtan vatandaşa saldırıya sert tepki!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Maltepe'de seçim broşürü dağıtırken saldırıya uğrayan vatandaşa geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı gerçekleştirenleri kınadı.
“İstanbul’un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum." diyen Tunç, sanıklardan birinin tutuklandığını aktardı:
Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin’e acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.
Bakan Tunç sözlerinin devamında demokrasiye yönelik saldırıların amacına ulaşamayacağını belirtti.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
AK Partili adaya Yeniden Refahlılar tarafından ailesinin önünde saldırı! Birbiri ardına kınama mesajları geldi