  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB'den Filistin'e akıl almaz tutum: Filistin'e aslan, çocuk katili İsrail'e kuzular

Dünyayı şoka sokacak anlar! Bayraktar TB2 işaretledi, Türk İDA'sı gemiyi bir anda batırdı

Netenyahu'dan tüm ülkelere küstah tehdit! Filistin'e yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek!'

İsrailliler bölgeden akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar! Türk şirketinden yetkililer: uçuşlar yok satıyor...

CHP'li müteahhitten skandal savunma

Bölgeden petrol fışkırırken Türk öğrenciler bir anda oraya akın etmeye başladı! Yetkililer şaşkın

Terör örgütü destekçilerinin vekillikleri düşürülmeli: PKK yanlısı izinsiz gösteriye 100 gözaltı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ülkesi çağrı yaptı: Acil şiddet sonlansın diyerek resmen açıklandı! Tek taraf değil iki tarafta...

Hiç çalışmadan emekli olabilirsiniz! Duyan duymayana haber etsin, SGK uzmanı formülü tek tek açıkladı

Bülent Arınç Filistinli Müslümanların gücünü aşağılayıp Hamas'ı hedef almıştı! Yeni açıklama geldi
Gündem Bakan Tunç'tan Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala tepkisi!
Gündem

Bakan Tunç'tan Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 23:07:00 - 2023-10-09 23:24:05
Bakan Tunç'tan Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala tepkisi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi finansörü Osman Kavala'ya "insan hakları" ödülü veren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne tepki gösterdi.

2023 Vaclav Havel sözde İnsan Hakları Ödülü, Gezi finansörü Osman Kavala’ya verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddeti teşvik ve şiddeti azmettirmenin demokratik hukuk devletinde bir hak ve özgürlük olarak görülemeyeceğini belirtti.

Bakan Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu tepkiyi gösterdi:

“Ülkemizde Yargıtay'ca onanarak hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşen bir hükümlüye Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde ‘sözde’ insan hakları ödülü verilmesi kabul edilemez. Şiddeti teşvik, şiddeti azmettirme, demokratik hukuk devletinde bir hak ve özgürlük olarak görülemez. Gezi olayları olarak bilinen, can ve mal kaybına neden olan şiddet hareketlerinin sorumluları, bağımsız Türk mahkemelerince yargılanmış ve bir kısım sanıklar bakımından karar kesinleşmiştir. Kuruluş ilkeleri arasında hukukun üstünlüğünü barındıran AKPM’nin bağımsız Türk yargısı tarafından verilen kararları görmezden gelmesi ve bir STK tarafından düzenlenen ödül törenine ev sahipliği yapması üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Herkesin bağımsız yargı kararlarına saygı duyması gerekir. Milletimizin huzur ve güvenliğine kastedenlere, demokrasi dışı müdahale girişimlerine karşı hukukun üstünlüğü çerçevesinde mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir”

Bir devrimcinin itirafları: Asla acımıyorum Osman Kavala'ya
Bir devrimcinin itirafları: Asla acımıyorum Osman Kavala'ya

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir devrimcinin itirafları: Asla acımıyorum Osman Kavala'ya

TRT'nin yeni dizisi Metamorfoz Osman Kavala'yı çıldırttı!
TRT'nin yeni dizisi Metamorfoz Osman Kavala'yı çıldırttı!

Gündem

TRT'nin yeni dizisi Metamorfoz Osman Kavala'yı çıldırttı!

Avrupa'dan haddi aşan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çağrısı!
Avrupa'dan haddi aşan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çağrısı!

Gündem

Avrupa'dan haddi aşan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çağrısı!

İçimizdekiler yetmedi bir Osman Kavala açıklaması da Avrupa'dan geldi!
İçimizdekiler yetmedi bir Osman Kavala açıklaması da Avrupa'dan geldi!

Gündem

İçimizdekiler yetmedi bir Osman Kavala açıklaması da Avrupa'dan geldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailliler bölgeden akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar! Türk şirketinden yetkililer: uçuşlar yok satıyor...
Gündem

İsrailliler bölgeden akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar! Türk şirketinden yetkililer: uçuşlar yok satıyor...

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' sonrası Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşandığı, İsrail vatandaşlarının İstanbul ve Ant..
Şehitlerimizin intikamı 13 yıl sonra alındı! Mavi Marmara saldırısını yöneten İsrail subayı öldürüldü
Dünya

Şehitlerimizin intikamı 13 yıl sonra alındı! Mavi Marmara saldırısını yöneten İsrail subayı öldürüldü

İsrail medyası, 10 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısını yöneten İsrail Deniz Kuvvetleri subayı Elie Gensberg'in, Hama..
Iğdır’da güneş enerjisi santrali için dev yatırım var: GES kurulacak! İlan edildi
Ekonomi

Iğdır’da güneş enerjisi santrali için dev yatırım var: GES kurulacak! İlan edildi

Türkiye'nin enerji alanındaki dev adımları sonrası Iğdır’ın Merkez ilçesi sınırları içinde depolamalı güneş enerjisi santrali kurulacak. Iğd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23