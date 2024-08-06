Bakan Tunç'tan açıklama: Instagram açılacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, açıklamasında Instagram'ın erişim engeliyle iligli konuştu. Bakan Tunç; "Herkes kanunlara uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok, internette suç işlenmesi konusunda devlet üstüne düşeni yapmak durumunda. Kanunda sorumluluklar var, BTK yetkilerini kullandı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"BTK'YA VERİLMİŞ BİR YETKİ"

BTK, Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı bir kuruluş, bağımsız bir kuruluş. 5651 sayılı internet ortamındaki yayınların düzenlenmesine ilişkin kanunumuz var, 2007 yılında bu kanun yürürlüğe girmişti. 2014 yılında bu kanunda önemli değişiklikler yapıldı. 2020'de de yine internet kanunumuzda önemli değişiklikler yapıldı.

Bu kanunda çeşitli sorumluluklar var. Erişim sağlayıcıları, internet ile ilgilenen kuruluşlara yönelik herkesin görevleri, sorumlulukları söz konusu. Katalog suçlar dediğimiz suçlarla ilgili bir yayının durdurulma konusu. Katalog suçlar dediğimiz suçlar kapsamında internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda o yayının durdurulması yetkisi BTK'ya verilmiş bir yetki.



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"TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR, HERKES KURALLARA UYACAK"

Öncelikle bu yayının çıkarılması ile ilgili bir bildirim yapıyor. Sonra bu yayını durdurması yetkisi var. BTK'nın gerekçesi Instagram'a tebliğ edildi.

Türkiye hukuk devletidir herkes kanunlara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları da kurallara uyacak. Türkiye'de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa bu görevi devlet kurumlarıyla beraber elbette ki yapmak durumunda.

O nedenle BTK'nın vermiş olduğu karar katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur.

Katalog suçlara baktığımız zaman özellikle toplumun suçtan korunması ile ilgili önemli katalog suçlar. Gerçek hayatta işlendiğinde nasıl yargı mekanizmasında soruşturulup yargılanıyorsa; sanal alemde de bunlar suçtur. Toplumu da suçtan korumak gerekir.

"O İÇERİKLER ORTADAN KALDIRILIRSA..."

Basın-Yayın yoluyla suç işlenmesinin önlenmesi de devletin bir görevidir.

Bir kazanç sağlıyorsunuz, bunun ilk önce vergisini vermek zorundasınız.

Burada verdiğiniz hizmet karşılığında kendi kurallarım geçerli derseniz, orada hukuk devletinden bahsetme konusu olabilir mi? Katalog suçlar 56-51 sayılı kanunda tek tek yazıyor. Instagram savunmasını yapacaktır. O içerikleri kaldırırlarsa sorun ortadan kalkacaktır.