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Gündem Bakan Tunç'tan 1 Mayıs provokatörleri açıklaması! Kaç kişi tutuklandı?
Gündem

Bakan Tunç'tan 1 Mayıs provokatörleri açıklaması! Kaç kişi tutuklandı?

Yeniakit Publisher
2024-05-05 02:39:00 -
Bakan Tunç'tan 1 Mayıs provokatörleri açıklaması! Kaç kişi tutuklandı?

Adelet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle gözaltına alınanların kaç tanesinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da, emeğin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde önceden duyurulmasına ve tüm uyarılara rağmen Taksim Meydanına yürümek isteyen gruplara müdahale sırasında polislere saldıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında; 65 şüpheli gözaltına alınmış olup, 38 şüpheli ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na Muhalefet’, ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ ve ‘Kamu Görevlisine Direnmek’ suçlarından tutuklanmıştır. 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol karar verilmiştir” ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA

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