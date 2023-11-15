Bakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Tekin, ardından milletvekillerince kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerine iptal kararı vermesine ilişkin de açıklama yaptı.

EKSİKLERLE İLGİLİ TEDBİR VURGUSU

Eğitimin herkesin kendi perspektifinden formüller ürettiği bir alan olduğunu belirten Tekin, Bakanlık görevine başladığı süreçten bu yana aldıkları kararlar ve değişikliklerde görüş alışveriş mekanizması ile hareket ettiklerini anlatarak, eksikliklerin olduğunu ve bunlarla ilgili tedbir alacaklarını dile getirdi.

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun AYM'deki görüşmelerine dair de konuşan Tekin, "Bu süreç sonunda AYM bize 9 aylık süre verdi. Biz bu süre içerisinde eğitim sektörünün bütün paydaşlarıyla gerekli istişareleri yapacağız, sahadan farklı öneriler gelirse değerlendireceğiz. Farklı öneriler gelmez veya sağlıklı metin ulaşmazsa mevcut metin üzerinden AYM'nin iptal kararı doğrultusunda beklenen maddelerle ilgili düzenlememizi yapacağız. Ciddi araştırmalar yapıyoruz, gerekli adımları atacağız" dedi.