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Bakan Taçoy, ‘Kişisel Resim Sergisi’nin açılışını yaptı

Türkmenistanlı Sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve toplamda 32 eserden oluşan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:26
Bakan Taçoy, ‘Kişisel Resim Sergisi’nin açılışını yaptı

Türkmenistanlı Sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve toplamda 32 eserden oluşan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapıldı.


Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan iki ayrı serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.


Sergiyi gezen Bakan Taçoy, eserlerle ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadelerde bulundu:


“Renklerin alıcılığı ve parlaklığı güne verdiği enerjiyi çok daha farklı yöne çekerken eserlerde kullanılan kırmızı ve sarının insan hayatına verdiği enerjiye karşı direnememenin verdiği hazzı da aynı şekilde yaşıyorsunuz. Salonun içerisinde bir bereketi andıran hava var. Eserlerde yer alan Nar’ın meyve olarak tadı ve görüşü yanında temsil ettiği bereketi salona girerken hissetmek çok farklı bir şey. Narın tuvalde bir kadınla eşleşmesi harika görünüyor” dedi.


Bir sanatçının kendi içindekini yansıtabilmesi ve yansıttığını hissettirebilmesinin gösterdiği hayal gücünü her yerde görmenin mutluluk verici olduğunu dile getiren Taçoy, renklerin ahengiyle, düşüncenin buluşmasıyla bugünkü serginin herkes tarafından izlenilmesi gerektiğini ifade etti


Yakın Doğu Üniversitesi’nin 15 Kasım 2020 yılında açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için koyduğu 20 bin eser hedefini heyecanla beklediklerini ifade eden Bakanı Taçoy, ressamların ortaya koyduğu eserlerin bereketinin KKTC’den tüm dünyaya yayılacağını ve KKTC’ye farklı bir anlam vereceğini vurguladı. Taçoy, sanatın günümüze vermiş olduğu ışığı ve enerjiyi hissederek güne başlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.


Kadının önemi ve rolü anlatıldı


Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, serginin ana teması kadın üzerine ve Türkmenistan’da kadınların en sık kullandığı kırmızı, sarı ve mor renkler üzerine konuşarak, “İlk çağlardan beri kadın, medeniyetin gelişmesinin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Türk toplumunda kadın, evinin dayanağıdır. Evde en önemli sorumluluk kadınındır. Eski Türklerde ise kadın sadece evde değil dışarıda da kocasının yanında yer alır, gerektiğinde savaşlara katılır. Seyyahların verdiği bilgilerden Türkmen kadının toplumsal yaşamda çok önemli görevlerinin olduğu, yaşadıkları coğrafyanın zor şartlarında toplumsal yaşamın sürdürülebilmesinde en önemli sorumlulukları üstlendikleri anlaşılmaktadır” diye konuştu.


“Türk halkları adına adım atan Suat Günsel’i kutluyoruz”


Sanatçı Aynagozel Nuryeva, “Burada bu anı paylaştığımız için Dr. Suat Günsel’e teşekkür etmek isterim. Türk dünyası halkları adına düzenlenen sempozyuma katıldığım için çok mutluyum. Dr. Suat Günsel’e topluma ve ülkelerin manevi gelişmesi adına attığı her adım ve bize sağladığı fırsat ile her türlü destek için şükranlarımızı sunmak isterim” şeklinde konuştu.


“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk halkları arasında olan derin dostluğun simgesidir”


Sanatçı Annadurdy Myradaliev ise, “Dr. Suat Günsel’in Türk dünyası adına yaptığı katkıların tarihi bir önemi vardır. Az sonra açacağımız sergi ortak çabalarımızın bir sonucudur. Diğer Türk halkları arasında olan derin bir dostluğun simgesidir. Türkmenistan ressamları adına böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyarız” ifadelerinde bulundu.


‘Gümüş Anahtar Onur Ödülü’ verildi


Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Türkmenistanlı Sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva’ya ‘Gümüş Anahtar Onur Ödülü’ takdim edildi.


Sergiler gezildi


Ressamların ayrı ayrı hazırladıkları eserlerinde sembolizm, kadın ve nar figürü tarzında ki çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunduğu sergiler, 30 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta için, 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gezilebilecek.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:26
  1. sergi
  2. sanat
  3. resim sergisi

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