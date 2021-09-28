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Siyaset Bakan Süleyman Soylu'dan "yurt provokasyonu" açıklaması
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu'dan "yurt provokasyonu" açıklaması

Son günlerdeki yurt provokasyonu hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 10:54:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan "yurt provokasyonu" açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde "Toplumsal Olayları Müzakere Kursu" açılış programında konuştu.

Yurt bahanesiyle yapılan eylemlere ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, "24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor" dedi.

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