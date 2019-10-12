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Bakan Süleyman Soylu'dan yaralı vatandaşlara ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

12 Ekim 2019 Cumartesi 21:55
Bakan Süleyman Soylu'dan yaralı vatandaşlara ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde aldığı brifing sonrası Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları burada ziyaret eden Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Soylu, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ile de görüşerek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Bakan Soylu'ya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 21:55
  1. Şanlıurfa
  2. Süleyman Soylu
  3. YPG
  4. PKK

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