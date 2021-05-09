  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Şentop'tan Anneler Günü mesajı
Belediye ekipleri, şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü
Papa'dan Kudüs açıklaması
Annesiz kalan 7 köpek yavrusu koruma altına alındı
Gündem Bakan Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması
Gündem

Bakan Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında bulunan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak sözlerine yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 17:29:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker iddialarıyla ilgili açıklamalarına "Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır" sözleriyle cevap verdi.

İşte Süleyman Soylu'nun o açıklaması:

Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı?

Acizlik, çürümüşlük...

Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım.

Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır.

Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı programda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin bir soruya karşılık şöyle konuşmuştu:

Devleti yönetememe, bazı çevrelere teslim olma. Türkiye'de değişik mafya grupları var. Bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar zaman zaman da çatışma içindeler. Sedat Peker yurt dışına giderken ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Gönderildi mi? Gönderildi. Başka mafya lideri ülkenin siyasal partisinin başkanı tarafından hapishanede ziyaret edildi mi? Edildi. Serbest bırakıldı mı? Bırakıldı. Onunla ilgili özel düzenleme yapıldı mı? Yapıldı. Eski bir İçişleri Bakanı bunlarla beraber fotoğraf verdi mi? Verdi. Şimdi kendi aralarında kavga var ama devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı bu tartışmalara sadece seyirci.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklama: Hata yapmış olabiliriz
Dünya

Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklama: Hata yapmış olabiliriz

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme adımlarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Ajan fırıncı akıl almaz bir yönteme başvurdu!
Gündem

Ajan fırıncı akıl almaz bir yönteme başvurdu!

Askeriyeye ekmek satan M.Y. adlı fırıncı, ihaleye girebilecek bölgedeki olası rakipleri hakkında bilgi toplamak için akıl almaz birr yöntem ..
Çin'in kontrolden çıkan roketi düştü!
Dünya

Çin'in kontrolden çıkan roketi düştü!

Çin devlet medyası, kontrolden çıkan Long March 5B tipi roketin enkazının Maldivler yakınlarına düştüğünü duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay