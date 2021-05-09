Bakan Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker iddialarıyla ilgili açıklamalarına "Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır" sözleriyle cevap verdi.

İşte Süleyman Soylu'nun o açıklaması:

Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı?

Acizlik, çürümüşlük...

Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım.

Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır.

Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı programda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin bir soruya karşılık şöyle konuşmuştu:

Devleti yönetememe, bazı çevrelere teslim olma. Türkiye'de değişik mafya grupları var. Bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar zaman zaman da çatışma içindeler. Sedat Peker yurt dışına giderken ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Gönderildi mi? Gönderildi. Başka mafya lideri ülkenin siyasal partisinin başkanı tarafından hapishanede ziyaret edildi mi? Edildi. Serbest bırakıldı mı? Bırakıldı. Onunla ilgili özel düzenleme yapıldı mı? Yapıldı. Eski bir İçişleri Bakanı bunlarla beraber fotoğraf verdi mi? Verdi. Şimdi kendi aralarında kavga var ama devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı bu tartışmalara sadece seyirci.