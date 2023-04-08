Bakan Süleyman Soylu'dan "Dünya Romanlar Günü" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Paylaşımında Roman vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen çalışmalara yer vererek, hayırlı olmasını dileyen Soylu, "Birlikte büyüdük, birlikte gülüp, birlikte ağladık... Bizim male'nin insanları, komşularımız ve tüm Romanların, Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Roman vatandaşların taleplerinin aktarılması için 25 ilde Valilik Roman Saha Koordinatörü'nün planlandığını aktaran Soylu, "Valilik Roman Saha Koordinatörlerinden 13'ü hali hazırda göreve başlamış olup önümüzdeki bir ay içinde diğer 12 koordinatör de göreve başlamış olacaklar." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı ile roman vatandaşlar arasında koordinasyon sağlayan 2 İçişleri Bakanlığı Roman Koordinatörünün görevlerine devam ettiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Roman çalışmalarında paydaş bakanlıkların bakan yardımcısı düzeyinde temsil edileceği ve başkanlığını İçişleri Bakan Yardımcısının yapacağı Roman Koordinasyon İstişare Kurulu ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezi faaliyetlerine başladı.

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Ayrıca Roman Koordinasyon Merkezi işlemlerini takip etmek üzere Valilik İI Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüklerinde Roman Masası oluşturuldu. Roman Koordinasyon Merkezinin görev, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Roman Koordinasyon Merkezi Yönergesi hazırlanarak İçişleri Bakanı onaylıyla yürürlüğe girdi ve 81 il Valiliğine bu konuda yürütecekleri çalışmaların yol haritası belirlendi."

"Roman Koordinasyon Merkezi hayata geçti"

Soylu, her yıl Roman vatandaşlarla buluştuklarını, 8 Nisan'da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsatarak, "İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel Müdür Yardımcısının başkanlığını yapacağı Roman Koordinasyon Merkezi, Roman vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişiminin takip ve koordine edildiği bir yapı olarak hayata geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı başkanlığında milletvekilleri, valiler, İller İdaresi Genel Müdürü ve yardımcısı ile sivil toplum kuruluşları, kanaat önderlerinin katılımıyla 2021-2022 yıllarında İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta toplantılar yapıldığını, 12 saha ziyareti gerçekleştirildiğini belirten Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Roman vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin büyük çoğunluğu çözüme kavuşturuldu. 2 İçişleri Bakanlığı Roman Koordinatörü ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından Roman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının koordinasyonu konusunda saha ziyaretlerine aralıksız devam ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ocak 2023'te yayımlanan Roman vatandaşlarımızla ilgili genelge kapsamında diğer bakanlıklarımızla birlikte el birliği ile çalışmaya devam ediyoruz."