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Gündem Bakan Soylu'ya anlattı! Yangında sadece Türk bayrağı yanmadı
Gündem

Bakan Soylu'ya anlattı! Yangında sadece Türk bayrağı yanmadı

9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine de sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulundu. Bu sırada yanına gelen bir vatandaş evin bir odasındaki tüm eşyalar yanarken, aynı odada bulunan Türk bayrağının yanmadığını Bakan Soylu'ya gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 21:28:00 -
Bakan Soylu'ya anlattı! Yangında sadece Türk bayrağı yanmadı

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli Mahallesi'nde zarar gören bir evi ziyaret eden Bakan Soylu, ev sahibine geçmiş olsun dileklerini sundu. Evin bir odasındaki tüm eşyalar yanarken, aynı odada bulunan Türk bayrağının yanmadığını Bakan Soylu'ya gösteren ev sahibi, bunun bir mucize olduğunu belirtti. Bakan Soylu da yanmayan Türk bayrağını inceledi.

Bakan Soylu, köylülerle bir araya geldi

Arsuz ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde köylülerle buluşan Bakan Soylu, yangın alanında hasar tespit çalışmalarının hummalı bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Devlet olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Soylu, "Devlet zor gün için vardır, sıkıntılı zaman dilimi için vardır, vatandaşıyla beraberdir. Bizim bir tek niyazımız var, Allahım bizi size mahcup etmesin. Allah beterinden korusun. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve emrinize amade olduğumuzu tekrar sizlere belirtiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyin ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devle Bahçeli Beyin selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz" dedi.

Bakan Soylu'ya, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı Hatay milletvekilleri ile çevre belediyelerin başkanları eşlik etti.

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