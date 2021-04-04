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Siyaset Bakan Soylu'nun darbeciler için söylediği o sözler gündem oldu: Yeniden fırsat verirlerse...
Siyaset

Bakan Soylu'nun darbeciler için söylediği o sözler gündem oldu: Yeniden fırsat verirlerse...

Bakan Süleyman Soylu'nun "Biz 15 Temmuz'da esas yapacaklarımızı yapamadık. Bu çok net. Bize o fırsatı verirler mi bilmiyorum yani şu bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa biz o fırsatı almış oluruz, bu net" uyarısı yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 19:59:00 -

 yeniakit.com.tr 

104 amiral eskisinin darbe bildirisine tepkiler sürüyor.

Vatandaşlar, darbe bildirisine sert tepki gösterirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından yaptığı açıklaması yeniden gündeme geldi.

Darbe heveslilerine karşı uyarı yapan Bakan Soylu şunları söylemişti:

"Bu kadar yakın bir zamanda darbe yaşadıktan sonra elbette akılların tereddütte olması doğal. Yüzde yüz bu tehlike geçti dediğim andan itibaren bana söylenecek şey 'sen 14 temmuzda böyle bir şey düşünüyor muydun?' diye sorarlar bu makul soru olur. 

Ama şunu söyleyeyim, biz 15 Temmuz'da esas yapacaklarımızı yapamadık. Bu çok net. Bize o fırsatı verirler mi bilmiyorum yani şu bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa biz o fırsatı almış oluruz bu net.

FETÖ'nün böyle bir yetkinliği yok. Bu kabiliyeti söz konusu değil. Recep Tayyip Erdoğan'ı uçuruma sürükleyecek kabiliyeti söz konusu değil. Ama darbenin arkasında esas oyunu kuran unsurlar burada devam ettirmek isteyebilirler. Biz açık verirsek devam etmek isteyebilirler ama biz açık vermeyiz. Aziz milletimiz müsterih olsun."

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Yorumlar

oraları kesilecek

Bakanım Allaha yemin olsun böyle bir o tarafa bir bu tarafa oynatıp dansözlük edecek şerefsiz oğlu şerefsizler ortaya çıksın bu sefer seni biz dinlemeyiz yakalanın gt kesilip köprü altında pazara çıkaracağız
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vatansever

Bakanım doğru söylemiş.Bu 104 kendilerine birşey sanıyorlar.
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