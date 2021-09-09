  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzay yürüyüşüne çıktı!
Eski Yargıtay tetkik hakimi FETÖ firarisi çift yakalandı
Bakan Soylu'dan taziye ziyareti
O ilimizdeki gölet ve barajlara bir milyon 486 bin pullu sazan bırakıldı
Aktüel Bakan Soylu'dan taziye ziyareti
Aktüel

Bakan Soylu'dan taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 23:17:00 -
Bakan Soylu'dan taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ağrı'daki temaslarının ardından Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile 3 Eylül'de Turgut Özal Mahallesi'nde zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Miraç Miroğlu'nun ailesini evlerinde ziyaret etti.

Baba Salim ve anne Nazife Miroğlu ile görüşen Soylu, aile fertlerine başsağlığı ve sabır diledi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, Miraç Miroğlu için dua edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay