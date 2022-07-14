Bakan Soylu'dan Özkök'e sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ertuğrul Özkök’ün TV 100’deki Cengiz Semercioğlu’nun programında PKK’lılarla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Özkök programda “Kolombiya’da eski FARC gerillaları şimdi turistik rehberlik yapıyorlarmış. FARC gerillalarının yerlerini gezdiriyorlarmış. Dağda silahlı çatışma yerine güzel bir şey. Bizim PKK’lılar da bunu yapsa daha iyi olur bence” dedi.

Özkök’e cevap Soylu’dan geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Özkök’e Twitter hesabından “Kavala’dan, kayyum meselesine, Esad’ın çözüm olduğundan, ‘Bizim PKK’lılar dağdan inip turist rehberi olmalı’ tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği” ifadeleriyle tepki gösterdi.