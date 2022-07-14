  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu'dan Özkök'e sert tepki!
Siyaset

Bakan Soylu'dan Özkök'e sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Ertuğrul Özkök’ün PKK'lı teröristler üzerinden yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 23:36:00 - 2022-07-14 23:39:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ertuğrul Özkök’ün TV 100’deki Cengiz Semercioğlu’nun programında PKK’lılarla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Özkök programda “Kolombiya’da eski FARC gerillaları şimdi turistik rehberlik yapıyorlarmış. FARC gerillalarının yerlerini gezdiriyorlarmış. Dağda silahlı çatışma yerine güzel bir şey. Bizim PKK’lılar da bunu yapsa daha iyi olur bence” dedi.

Özkök’e cevap Soylu’dan geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Özkök’e Twitter hesabından “Kavala’dan, kayyum meselesine, Esad’ın çözüm olduğundan, ‘Bizim PKK’lılar dağdan inip turist rehberi olmalı’ tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23