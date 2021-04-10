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Siyaset Bakan Soylu'dan müthiş gönderme: Gece yarısı namussuzluk bildirisi
Siyaset

Bakan Soylu'dan müthiş gönderme: Gece yarısı namussuzluk bildirisi

Türk Polis Teşkilatı'nın ilk müzesinin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim bildirimiz namus bildirisidir. Birileri gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır da." ifadelerinde bulunarak 104 emekli amiralin darbe bildirisine gönderme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 18:32:00 -
Bakan Soylu'dan müthiş gönderme: Gece yarısı namussuzluk bildirisi

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde 1518 metrekare alanda Türk Polis Teşkilatı'nın ilk müzesi dün açıldı.

Müzenin açılışının yapıldığı sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gününün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan ise, Türk Polis Teşkilatı'nın bildirisinin 'namus bildirisi' olduğuna dair değerlendirmeleri oldu.

"Bizim bildirimiz namus bildirisidir, namussuzluk değil"

Soylu, "Biz her 10 Nisan'ı Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Eğer böyle yaparsak bu alelade bir kutlama olur. Bizim için 10 Nisan çok farklıdır. 10 Nisan'ı kutlamamızın amacı çok farklıdır.

Biz her yıl 10 Nisan'da bu milletle ahitleşmemizi, sözleşmemizi yeniliyoruz. Bu milletin huzurunun, emniyetinin, asayişinin, demokrasisinin, Cumhuriyet'in namus bekçisi olduğumuzu bu millete 10 Nisan'da haykırıyoruz. Her yıl bu sözleşmeyi, ahitnameyi, namus bildirisini...

Bizim bildirimiz namus bildirisidir. Birileri gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır da. Her yıl 10 Nisan’da bunları ortaya koymaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

 

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Yorumlar

KÜLTİGİN KAAN

SÜLEYMAN PAŞAM SİZ bizlerin gerçek KAHRAMANISINIZ.. ÖLÜMÜNE YANINIZDAYIZ SÜLEYMAN PAŞA'M..
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X emmi

Bence önemli olan bu bildiriden ziyade onun altındaki hücre.  
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