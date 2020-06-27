Bakan Soylu'dan Menderes'in müzesi için çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin iç dizaynı tamamlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, döneme ait objelerin de müzeyle buluşması adına sosyal medyadan bir çağrıda bulundu.
Aydın'da yapımı biten ve iç dizaynı için çalışmaların devam ettiği müzeye Eski Başbakan Adnan Menderes'in kullandığı ve o döneme ait oblejerin de getirilmesi için Bakan Soylu'dan çağrı geldi.
ÇAĞRIMIZ; OBJELERİN MÜZEYLE BULUŞMASI
Soylu, sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayının kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin içi dizayn ediliyor. Çağrımız; döneme ait objelerin müzeyle buluşması." açıklamasında bulundu.