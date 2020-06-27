Bakan Soylu'dan Menderes'in müzesi için çağrı

Aydın'da yapımı biten ve iç dizaynı için çalışmaların devam ettiği müzeye Eski Başbakan Adnan Menderes'in kullandığı ve o döneme ait oblejerin de getirilmesi için Bakan Soylu'dan çağrı geldi.

ÇAĞRIMIZ; OBJELERİN MÜZEYLE BULUŞMASI

Soylu, sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayının kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin içi dizayn ediliyor. Çağrımız; döneme ait objelerin müzeyle buluşması." açıklamasında bulundu.