Bakan Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı

“Sevgi, yardımlaşma ve iyiliğe dair ne varsa etrafımızı dalga dalga sardığı, bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmış bulunuyoruz.

Bütün dünyanın büyük bir sabır testinden geçtiği ve ‘kavuşmayı' özlediğimiz son bir buçuk yıllık sürecin sonunda gelen bu Kurban Bayramı, elbette ki herkes için çok farklı, çok daha anlamlı ve inşallah çok daha mutluluk verici bir bayram olarak hafızalarımızda yer alacaktır.

Bu kavuşmanın verdiği mutlulukların üzerine gölge düşmemesi için, sevdiklerimize sağ salim kavuşmak ve bayramı huzurla geçirebilmek için, İçişleri Bakanlığı olarak, her zaman olduğu gibi görev ve sorumluluk alanımıza giren bütün önlemleri almış bulunmaktayız.

14 - 26 Temmuz tarihlerini kapsayacak şekilde 13 günlük bayram tatilinin tamamında 226 bin 586 Polis ve Jandarma'dan oluşan toplam 120 bin 372 ekip / tim görevlendirilmiştir. Bununla birlikte, Polis ve Jandarma Müfettişlerimiz de, güzergâhlarda ve kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda ekipler tarafından alınan tedbirleri denetlemek üzere sahada olacaktır. Merkez teşkilatımızdan da Emniyet Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız ve Daire Başkanlarımızdan oluşan ekiplerimiz, yine aynı şekilde güzergahlarda alınan trafik tedbirlerini ve görevli personeli denetlemek üzere sahada çalışmalarını sürdüreceklerdir. Ayrıca, şehirler arası otobüsler de sivil personelle denetlenecektir. Normal bir yolcu gibi otobüslere binip denetleme yapmak üzere toplam 690 personel görevlendirdik. Bunun yanı sıra, havadan helikopter ve dronlarla denetimlerimiz de bayram tatili süresince yoğun olarak devam edecektir. Yine maket trafik araçlarımız ve maket trafik polislerimiz de görevlerinin başında olacaklardır. Uyarı levhalarıyla önceden sürücülere bildirilmek koşuluyla radar denetimlerimiz de kesintisiz devam edecektir.

Bu bayramdaki trafik sloganımızı ‘Yol Ver Hayata' olarak belirledik. İnşallah yola çıkan tüm vatandaşlarımız, bu kampanyanın hatırlatması ve uyarısıyla emniyet kemerlerini takarak, hızlarını azaltarak, yaya geçişlerine öncelik vererek, uykusuz yola çıkmayarak, uzun yolculuklarda muhakkak kısa molalar vererek, bilhassa direksiyon başında cep telefonlarını kullanmayarak acı haberler almadığımız bir bayram yaşamamıza katkıda bulunacaklardır.

Elbette ki bütün bunları yaparken ve bayram ziyaretlerimizde Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini, tehlikenin hem dünyada hem de ülkemizde tamamen yok olmadığını da hatırlatmak isteriz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Şehit yakınlarımız, Gazilerimiz onların aileleri olmak üzere; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin, Aziz Milletimizin ve bütün İslâm Âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın hepimiz için, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”