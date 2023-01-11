Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Vatana ihanetten yargılanacaksınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Bakan Soylu, "Senin milletvekiline gönderdiğin o konuşmanın metnini, konuşma kasetini sizin içinizden birisi savcılığa verirse ihanet-i vataniyeden yargılanacaksınız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 24'te katıldığı programda muhalefete sert sözlerle yüklendi. Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatana ihanetle suçladı.

"İhanet-i vataniyeden yargılanacaksınız"

Soylu, "Senin milletvekiline gönderdiğin o konuşmanın metnini, konuşma kasetini sizin içinizden birisi savcılığa verirse ihanet-i vataniyeden yargılanacaksınız. Bize 'Yargılanacaksınız' diyorlar ya. Ben vatanıma ihanet etmedim. Hangi sözü verdiniz de bu resmi çektirdiniz? Özel uçakla tutuyorsunuz, geceliği 2 bin dolar olan otellerde kalıyorsunuz. Bu parayı milletin verdiği vergilerden alıyorsunuz. Yargıçları tehdit etmekle bu işler olmaz." ifadelerini kullandı.

"Doğu'nun makus talihini Tayyip Erdoğan yendi"

Doğu'nun makus talihini Tayyip Erdoğan yendi. Hem de Gezi olaylarına, 17-25 Aralık'a rağmen, 6-8 Olaylarına rağmen. Sur nasıldı? Şırnak nasıldı? Cizre nasıldı? Yakıp yıkmışlardı, insanları korkutmuşlardı. Bugün bir medeniyetin yeniden ihya edildiğini hep beraber görüyoruz. Fırat Kalkanı neden yapıldı? Biz DEAŞ'la göğüs göğse çarpışan tek ülkeyiz. Temizlediğimiz yerlerde bu mücadeleyi sürdüren tek ülkeyiz. FETÖ'yle mücadele etmedik mi? FETÖ'ye diz çökerttik. ABD'nin korumasına rağmen diz çökerttik. Tayyip Erdoğan, Türk tarihine altın harflerle geçecektir."