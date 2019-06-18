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Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayınıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Cebinde yirmi lira var. Dört tane 5 lira ise bunun bir tanesi sahte bunun üçü sahte değil. Ama akıl oyunlarıyla beraber, zarfın içerisindeki 4 oy pusulasına hiçbir itirazımız olmadı" dedi.

18 Haziran 2019 Salı 10:07
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman SoyluBayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarında bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nu (TOFED) ziyaret etti.

15 Temmuz Şehitler Otogarı Konferans Merkezi'nde konuşma yapan Süleyman Soylu "İstanbul'da bir 112 merkezimiz var. Sabah oraya gittim, orada bir iş yapıyoruz. Bayramda kazalarda yüzde elli bir azalış söz konusu. Yaya trafiği ile ilgili bir adım attık kanun çıktı çıkalı yüzde 37 yaya trafiğinde ölümlerde azalış var. 1 Ocak ile 31 Mayıs arasında yaklaşık yüzde 39 oranında trafik kazası ölümlerinde azalış meydana geldi. Bu önemli bir rakam. 2017 sonu itibariyle trafik kazalarında verdiğimiz ölüm 7 bin 427 idi. Bu orta ölçekli bir Anadolu kasaba eder. Yani her yıl bir kasabayı kaybediyoruz. Şimdi 2018 yılı itibariyle 6 bin 675'e düştü. Şu 6 ay yüzde 35 seviyesinde, önümüzdeki 6 ay sıkar ve yüzde 30-yüzde 25 seviyesinde bırakırsak bu seviyeyi bin 500- bin 200 vatandaşımızın az ölümü demektir" dedi.

‘Masum o oylar’

Soylu Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayınıyla ilgili "Dün akşam anlatıyor. Cebinden yirmi lira çıkardı. Bunun dörtte biri sahte diyor. Cebinde yirmi lira var. Dört tane 5 lira ise bunun bir tanesi sahte bunun üçü sahte değil. Ama akıl oyunlarıyla beraber, zarfın içerisindeki 4 oy pusulasına hiçbir itirazımız olmadı. Masum o oylar. İş oylar tasnif edilmeye başlandıktan sonra..." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK, İstanbul'a sızmaya çalışıyor’

Soylu "İkide bir soruyor İmamoğlu, senin İstanbul'da ne işin var. O zannediyor ki, ben sadece Ankara'da koltuğumdan İçişleri Bakanı olarak sorumluyum. Güneydoğuya gittiğim zaman hiç sormadın senin oralarda ne işin var? Benim İstanbul'da işim var. İstanbul'un kararı başımızın üstündedir. Ben lafımı karnımda taşımıyorum. Vebali var. Söylemek zorundayız. Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK, İstanbul'a sızmaya çalışıyor. Ben onun için buradayım" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:07
  1. Ankara
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. PKK
  4. İstanbul
  5. Binali Yıldırım
  6. Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı
  7. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)

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