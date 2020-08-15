Bakan Soylu'dan heyecanlandıran sözler!

Of, Hayrat ve kısmen de Köprübaşı'nda yaşanan sel felaketleri sebebiyle dün akşam erkenden Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat'ta özel bir hastanenin açılış töreninde konuştu.

Bakan Soylu, beraberinde geldikleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu ve diğer ilgililerle Of ve Hayrat'ta, gece geç saatlerde kriz yönetim merkezlerinde tespit çalışmaları yaptıklarını, sabahtan itibaren de hasar tespiti ve mağduriyetlerin mümkün olduğunca giderilmesi için çalışıldığını bildirdi.

"Biz tıbbın kitabını yazmış bir medeniyetiz"

Açılışta konuşan Soylu, tıbbın kitabını yazmış bir medeniyet olduğumuzu belirterek okullarda İbni Sina okutulurken hepimizin gurur duyduğunu ve hala bütün dünyaya İbni Sina'yı ve onun yaptıklarını ve onun bize bıraktıklarını bir onur vesilesi olarak ifade ettiğimizi söyledi.

Bakan Soylu, Başkan Erdoğan'ın 21. asrın başından beri Türkiye'nin büyüme, kalkınma, demokratikleşme, gelişme, Türkiye'yi vesayetten kurtarma mücadelesini bu milletle birlikte verdiğini söyleyerek Erdoğan'ın bunların hepsini demokrasi ve açık bir rejimle yaptığını bildirdi.

Erdoğan'ın milletin verdiği oylarla, milletin desteğiyle 18-19 senedir Türkiye'de çok önemli adımlar attığını ifade eden Soylu, şehir hastanleriyle ilgili başta soru işareti olduğunu ama pandemi süreciyle gelinen noktada bu hastanelerin ne kadar gerekli olduğunun görüldüğünü bildirdi.

Her atılan adıma elbette ki bir itirazın bir muhalefetin olabileceğini belirten Soylu, sağlık sistemine ve sağlık sisteminin bütün unsurlarına yapılan yatırımın Türkiye'yi bu büyük salgın karşısında sağlık sistemini ayakta tutabilecek başarılı bir noktaya getirdiğini söyledi.

Şimdi Türkiye'nin kendi otomobilini de imal ettiğini söyleyen Soylu, "10 yıl önce buna kalkışmak mümkün müydü?" diyerek "Şimdi bir şey söylemek isterim, bizi öyle bir 10 yıl bekliyor ki Allah nasip edecek, 10 yıl sonraki cümlelerde 10 yıl önce bunu yapabilmek mümkün değil miydi diye büyük ve güçlü Türkiye'yi, modern Türkiye'yi, ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yi Allah bize nasip edecek inşallah." dedi.