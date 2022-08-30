Bakan Soylu’dan Diyarbakır emniyetine tebrik!

YENİ AKİT ANKARA

Kahraman Mehmetçikler, sınır ötesinde terörle göğüs göğse mücadele edip vatan hainlerine kan kustururken, emniyet güçleri de terörün en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Diyarbakır Emniyeti’nin yaptığı operasyon sonucunu paylaşarak tebrik etti.

Soylu mesajında, “Uyuşturucu ticaretine Diyarbakır'da bir darbe daha. Gençlerimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz. Ergani yolunda durdurulan 2 şüpheli araçta, 431 kilo esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltında. Diyarbakır Emniyetimize tebrikler” ifadelerini kullandı.