Bakan Soylu'dan dikkat çeken HÜDA PAR açıklaması! 'Stratejik bir adım olduğunu göreceksiniz'

Bakan Soylu, HÜDA PAR ile ittifakın önemine dikkat çekti.

HÜDA PAR'a geçmişte CHP ve ABD tarafından ortaklık için adım atıldığını hatırlatan Bakan Soylu, AK Parti'nin HÜDA PAR ile ittifakının devlet için stratejik bir karar olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, "Türkiye’nin attığı en önemli adımlardan biri HÜDA PAR adımıdır. HÜDA PAR’ın kimlerin önünü tıkadığını ve Doğu ve Güneydoğu’da muhafazakarlık aksının nasıl devreye gireceğini bir 10 yıl sonra göreceksiniz." dedi.