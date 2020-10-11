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Gündem Bakan Soylu'dan çok sert tepki! "Net provokasyondur"
Gündem

Bakan Soylu'dan çok sert tepki! "Net provokasyondur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayılan 'devlette tarikat, cemaat yapılanması' haberlerine twitter üzerinden çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:48:00 - 2020-10-11 11:51:14
Bakan Soylu'dan çok sert tepki! "Net provokasyondur"

Bakan Süleyman Soylu, 'tarikatlar devlete sızdı' haberlerine sosyal medya hesabı twitter üzerinden sert tepki gösterdi.

Soylu, "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, bazı yayın organlarında yer alan "devlette tarikat, cemaat yapılanması" haberlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına almasının, yönetmesinin ve belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirten Soylu, "Kaldı ki, devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak inanç grupları, son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum, tarihsel sürecimizin, geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması, demokratik hayatın da doğal bir sonucudur. Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir.

İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur."

İçişleri Bakanı olarak söylüyorum:

Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir.

Yalandır.

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Yorumlar

nkp

istiyorlar ki hiçbir inançlı insan yönetim kademelerinde kalmasın.şeytan akıllıların planlarına uyan safdil müslümanlara ALLAH AKIL FİKİR FERASET VERSİN..
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