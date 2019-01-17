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Bakan Soylu'dan CHP'li isme sert sözler: Türkiye'ye yalan söylüyorsun

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Suriyelilerin yerel seçimlerde aday olması halinde Hatay'ı kazanabileceği iddiasına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Soylu, Savaş'ı kastederek, 'Seçim hesabı için Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyorsun' dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 17:59
Bakan Soylu'dan CHP'li isme sert sözler: Türkiye'ye yalan söylüyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Suriyelilerin Hatay'ın bazı ilçelerinde aday olması halinde belediye başkanlığını kazanabileceği iddiasıyla ilgili, "Bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

"Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor"

Paylaşımında, "Hatay Belediye Başkanı bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor. Seçim hesabı için... Yalan bulaşıcıdır dikkat." ifadelerine yer veren Soylu, Hatay'ın ilçelerindeki seçmen sayıları ile vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayılarını da paylaştı.

"Bir Suriyeli çıkıp..."

Paylaşımda Hatay'daki seçmen sayısının 1 milyon 78 bin 420, vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayısının ise 12 bin 596 olduğu, Suriyeli seçmen oranının yüzde 1,17 olarak gerçekleştiği belirtildi. Aynı paylaşımda, vatandaşlık kazanan Suriyeli sayısının 20 bin 793, vatandaşlık kazanamayan Suriyeli sayısının ise 232 bin 757 olduğu kaydedildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, daha önce Twitter hesabından "Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp 'Ben başkan adayıyım.' dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan'ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay'ı kazanabilecek durumda olabilecek." mesajını paylaşmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:59
  1. Süleyman Soylu
  2. CHP
  3. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

YORUM YAZ

  • İhsanİhsan4 dk önce
    Senden öğrenmiştir belki yalan söylemeyi erdoğana demediğini koymadın şimdi sen dürüst chp liler yalancimi oldu gerçek yalancı sen ve numan kurtulmuş sizlersiniz dün a dediğine bugün b diyendir yalancı
  • CoskunakademiCoskunakademi11 dk önce
    Hatay Antep urfa maras Kilis ve Turkiyenin diger vilayetleri suriyeliden gecilmiyor cogu sehirde gezeken kendini halepte zannedersin bunlara zamanla hepsine vatandaslik hakki verilecek tek bildikleri surekli cogalmak ulkenin demografik yapisini degistiriyorsunuz...Oysa ki Turkistan da kardeslerimiz zulum altinda inlerken ben bakanin ve hukumetin ses cikardigini duymadim
  • ChpChp16 dk önce
    Chp yi Hic sevmem ama adam hakli

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