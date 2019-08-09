0553 313 94 23

Bakan Soylu video konferansla trafik denetimlerine bağlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemiyle 81 ile hazır bekleyen ve trafik denetimlerinin sürdürüldüğü noktalara canlı bağlantı gerçekleştirdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
Bakan Soylu video konferansla trafik denetimlerine bağlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemiyle 81 ile hazır bekleyen ve trafik denetimlerinin sürdürüldüğü noktalara canlı bağlantı gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesinde Dikmen Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce,Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, daire başkanları ilgili müdürler eşliğinde 81 ilde trafik denetimlerinin sürdüğü kritik noktalara, video konferans yöntemi ile bağlanılarak bilgi alındı. Edirne Kapıkule’den başlanılan video konferansla,Türkiye’nin dört bir yanına canlı bağlantı yapıldı. Havacılık Dairesi Başkanlığı’na ait helikopterler an be an havadan aldığı görüntüleri merkeze iletti.


Bakan Soylu, günlük 7 bin trafik ekibinin görev alacağı bayram boyunca, polis başmüfettişleri, jandarma birimlerinin sahada olacağı bilgisini verdi. Tüm yönetim kademesinin de mesaide olacağı ve gelişmeleri saniye saniye takip edecekleri bilgisini verdi. Soylu, konferans görüşmelerinde bölgede bulunan müdürlere emniyet kemeri uygulamasının eksiksiz yerine getirilmesi talimatını verdi. Görevli trafik birimlerinin sürücülere uykusuz kalmamaları konusunda bilgilendirmeler yapılması ve can tünelleri denilen bilgilendirme alanlarında eğitimler verilmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Bakan Soylu, trafik personeline yönelik, “Sürücülerin, vakit kaybetmeyi düşünüp, varacakları noktalara bir-iki saat kala daha fazla gaza basmaları büyük felaket getirir. Bu noktada polisimizin, trafik görevlimizin görevi büyük, sürücüleri tembih edecekler. Üzerinize büyük yük düşüyor Allah kolaylık versin” dedi.


Bakan Soylu, video konferansın sonunda, Kurban Bayram’ının az kazayla ve az acıyla bitmesi temennisinde bulundu. Soylu, toplantı sonunda salonunda bulunan daire başkanları ile tek tek selamlaşarak bayram dileklerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest bırakıldı
    1. Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest..
    2. Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok..
    3. Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan..
    4. Osmangazi kurban bayramına hazır
    5. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    7. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    8. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    9. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    10. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    11. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    12. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    13. Basın açıklaması yaparken depreme..
    14. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    15. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    16. Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde..
    17. Başkan Dutlulu, belediye çalışanları..
    18. Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu..
    19. Piyasalarda gün sonu
    20. Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!