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Bakan Soylu, video konferansla D-100’den bilgi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, D-100 Karayolu’nda canlı bağlanarak yol durumu hakkında bilgi aldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:45
Bakan Soylu, video konferansla D-100’den bilgi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, D-100 Karayolu’nda canlı bağlanarak yol durumu hakkında bilgi aldı.


Kurban Bayramı’nın yaklaşması münasebetiyle memleketine giden vatandaşlar D-100 Karayolu’nu oldukça yoğun kullandı. D-100 Karayolu’nda bulunan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Hıdır Ayçiçek hazır bulundu. Video konferans yöntemiyle çeşitli illere bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, D-100 Karayolu hakkında İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü’nden bilgi aldı.


Yapılan bağlantı sonrası uygulama noktasında ağır tonajlı araçlar ve sürücüler kontrol edildi. Uygulama noktasında yapılan ’Yaşam Tüneli’nde araç sürücülerine, araç sürerken telefon kullanmama, emniyet kemerinin önemi gibi çeşitli kısa filmler izletildi.


Kızılay’ın da bulunduğu uygulama noktasında sürücülere lokum ve soda ikram edildi. Yapılan kontroller sonrasında araç sürücülerinin dikkatli olmaları hususunda uyarıldı.


Samsun’dan Gemlik istikametine giden araç sürücüsü Ali Barış yaptığı açıklamada, "Uygulama süper ben bu uygulamayı arada kamu spotu olarak seyrediyordum. Ama sürpriz oldu. 88 ile geliyordum durdurulunca telaşlandım hata mı yaptım diye. Bence sıkça yapılması gereken bir şey. En önemlisi araç sürerken telefon kullanmamak. Gelirken eşimle onun hakkında bahsediyorduk bununla ilgilide kısa film izledik. Kızılay’a da ikramlarından ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.


Yapılan uygulama İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek’in yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Yazıcı, Trafik Şube Müdürü Cihan Özben ve 24 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:45
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