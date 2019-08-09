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Bakan Soylu video konferans ile trafik kontrol noktasına bağlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'daki trafik kontrol noktasına video konferans ile bağlanıp güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı diledi

09 Ağustos 2019 Cuma 17:46
Bakan Soylu video konferans ile trafik kontrol noktasına bağlandı

ÇANKIRI (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'daki trafik kontrol noktasına video konferans ile bağlanıp güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Bakan Soylu, video konferans yöntemi ile bağlandığı Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki trafik kontrol noktasında, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek'ten, D-100 karayolundaki trafik akışı hakkında bilgi aldı.

Soylu daha sonra buradaki güvenlik görevlilerine çalışmalarında başarı diledi.

Trafik kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine jandarma ve polislerce trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Türk Kızılay Çankırı Şubesi görevlileri de sürücülere soda ve lokum ikramında bulundu.

Bu sırada kontrol noktasında oluşturulan yaşam tüneline alınan bazı sürücülere trafik kuralları hakkında kısa film izlettirildi.

Yaşam tüneline giren sürücülerden Ali Barış, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla Samsun'dan Gerede'ye gittiğini söyledi.

Uygulamanın çok güzel olduğunu vurgulayan Barış, "Ben bu uygulamayı bilgisayardan da zaman zaman izliyordum, burada da izledim ve önemli buluyorum. Durdurmak istediklerinde bir hata mı yaptım acaba diye tedirgin oldum ama bu uygulamayı görme fırsatı yakaladığım için çok iyi oldu. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Kızılay görevlilerini ikramlardan dolayı kutlayan Barış, "Türk Kızılay her yerde, burada da sürücüleri rahatlatmak adına güzel bir ikramda bulunuyorlar, kendilerini kutluyorum." diye konuştu.

Söz konusu mevkideki trafik denetimlerine Aksoy ve Ayçiçek'in yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Yazıcı ve Trafik Şube Müdürü Cihan Özben ile jandarma ve emniyetten 24 personel katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:46
  1. Kastamonu
  2. Süleyman Soylu
  3. trafik denetimi

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