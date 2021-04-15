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Siyaset Bakan Soylu ve Ömer Çelik'ten başsağlığı mesajı
Siyaset

Bakan Soylu ve Ömer Çelik'ten başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Irak'taki üs bölgesine yapılan saldırı sonucunda şehit olan Mehmetçik için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 07:30:00 - 2021-04-15 07:34:08
Bakan Soylu ve Ömer Çelik'ten başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı paylaşımda “Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika Üs Bölgesi'ne, hain teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu Şehit düşen kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını ali eylesin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

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