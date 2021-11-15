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Siyaset Bakan Soylu üzülerek söylüyorum dedi ve rakamları açıkladı!
Siyaset

Bakan Soylu üzülerek söylüyorum dedi ve rakamları açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemi döneminde emniyet kemeri takma oranının şehir içinde %45'lere, şehirler arası seyahatlerde %63'lere düştüğünü açıklayarak, sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için #BiHareketineBakarHayat paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:04:00 -
Bakan Soylu üzülerek söylüyorum dedi ve rakamları açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Üzülerek söylemeliyim ki; Pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü." diyerek, "Emniyet Kemeri takma oranı %85'lerden; şehir içinde %45'lere, şehirler arası seyahatlerde %63'lere düştü. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için #BiHareketineBakarHayat" paylaşımında bulundu.

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