Bakan Soylu üzülerek söylüyorum dedi ve rakamları açıkladı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemi döneminde emniyet kemeri takma oranının şehir içinde %45'lere, şehirler arası seyahatlerde %63'lere düştüğünü açıklayarak, sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için #BiHareketineBakarHayat paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Üzülerek söylemeliyim ki; Pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü." diyerek, "Emniyet Kemeri takma oranı %85'lerden; şehir içinde %45'lere, şehirler arası seyahatlerde %63'lere düştü. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için #BiHareketineBakarHayat" paylaşımında bulundu.