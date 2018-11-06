Bakan Soylu Türkiye içindeki PKK'lı terörist sayısını açıkladı

Soylu toplantıda yaptığı değerlendirmede, “Bir yıl içinde 91 bin operasyon gerçekleşti. Etkin ve kararlı bir mücadele veriliyor. Çok önemli bir mesafe alındı. Yurtiçindeki PKK’lı sayısı 750 civarında. Kısa vadede bunu 500’e indirmeyi hedefliyoruz. PKK’nın eylem yapma kabiliyeti gün geçtikçe azalıyor. Kalekolların faaliyete geçmesiyle birlikte güvenlik güçlerimiz ve güvenlik korucularımız burada görev yapıyor” dedi.

Terörle mücadele için son dönemlerde uygulanan teknolojik yöntemler hakkında da bilgi veren Soylu, İHA’ların önemli başarı sağladığını, fotokapan gibi yöntemlerle de Amanos ve çevresinde geniş bir alanı izlediklerini aktardı. Bunların yanı sıra geliştirilen yeni izleme yöntemleriyle Akdeniz’e kadar olan tüm bölgeyi gözetleyebileceklerini ifade eden Soylu, İHA’ların sık bitki örtüsünün ve ormanlık alanların olduğu bölgelerde görüntü almakta zorlandığını anlattı. Soylu, sınır bölgesinde geliştirilen yeni izleme araçlarıyla, yakın zamanda önemli sonuçlar alacaklarını söyledi.