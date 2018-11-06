0553 313 94 23
impression

Bakan Soylu Türkiye içindeki PKK'lı terörist sayısını açıkladı

Son dönemde terör ile mücadelede kat edilen yolu anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye içinde 750 kadar terör örgütü PKK militanı olduğunu açıkladı.

06 Kasım 2018 Salı 06:19
Bakan Soylu Türkiye içindeki PKK'lı terörist sayısını açıkladı

Soylu toplantıda yaptığı değerlendirmede, “Bir yıl içinde 91 bin operasyon gerçekleşti. Etkin ve kararlı bir mücadele veriliyor. Çok önemli bir mesafe alındı. Yurtiçindeki PKK’lı sayısı 750 civarında. Kısa vadede bunu 500’e indirmeyi hedefliyoruz. PKK’nın eylem yapma kabiliyeti gün geçtikçe azalıyor. Kalekolların faaliyete geçmesiyle birlikte güvenlik güçlerimiz ve güvenlik korucularımız burada görev yapıyor” dedi.

Terörle mücadele için son dönemlerde uygulanan teknolojik yöntemler hakkında da bilgi veren Soylu, İHA’ların önemli başarı sağladığını, fotokapan gibi yöntemlerle de Amanos ve çevresinde geniş bir alanı izlediklerini aktardı. Bunların yanı sıra geliştirilen yeni izleme yöntemleriyle Akdeniz’e kadar olan tüm bölgeyi gözetleyebileceklerini ifade eden Soylu, İHA’ların sık bitki örtüsünün ve ormanlık alanların olduğu bölgelerde görüntü almakta zorlandığını anlattı. Soylu, sınır bölgesinde geliştirilen yeni izleme araçlarıyla, yakın zamanda önemli sonuçlar alacaklarını söyledi. 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 06:19
  1. gazetesüleyman soylu
  2. pkk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    1. İnternetten satmaya başladılar! Alan..
    2. Korkunç olay: 2 yaşındaki yeğenini 5...
    3. 2 bina birden çöktü... 10 kişi kayıp
    4. Perde fiyatı sorup kartvizit aldı.....
    5. Balıkesir’de kabus gecesi… Bir kişi..
    6. Asfaltın bir karış altından tarih..
    7. Bakan Soylu Türkiye içindeki PKK'lı..
    8. Erdoğan imzaladı... Yeni kurulan..
    9. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor.....
    10. Polis onları her yerde arıyor… Hayat..
    11. Ve Cenk Tosun Süper Lig'e geri..
    12. Fatih Terim'den yönetime çok sert..
    13. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    14. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza..
    15. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör..
    16. Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası!
    17. ABD'den İran'a 3 şehirde izin: O..
    18. Nepal'de facia! Nehre düşen araçta 10..
    19. Güney Kore ve Kuzey Kore'den ortak..
    20. Lüks villaya uyuşturucu operasyonu!..
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'